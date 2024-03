FOIRE EN SCENE – THE VOICE ESPACE FOIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne, samedi 31 août 2024.

Le billet d’entrée donne accès à la Foire de Châlons en Champagne et au concert (sans supplément).THE VOICE, LA TOURNÉE 2024Depuis plus de 10 ans, The Voice connaît un succès qui ne se dément pas sur TF1. Plus qu’un talent show, c’est un rendez-vous annuel attendu par toute la famille où les performances vocales rencontrent l’émotion, la bienveillance et le spectaculaire. La saison 13 de The Voice bat tous les records avec plus de 4 millions de téléspectateurs tous les samedis soir.The Voice la tournée se veut donc la suite naturelle de l’émission. Au programme : Le casting officiel et un grand spectacle en live avec tous les talents incontournables du programme.

Tarif : 4.70 – 8.20 euros.

Début : 2024-08-31 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE FOIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE PARC DES EXPOSITIONS 51000 Chalons En Champagne 51