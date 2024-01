Foire éco-bio d’Alsace Colmar, dimanche 12 mai 2024.

Foire éco-bio d’Alsace Colmar Haut-Rhin

La foire bio incontournable en Alsace !

Tout comme l’association (Eco Bio Alsace) qui porte cet événement, la Foire Eco Bio prône un objectif clair sensibiliser et accompagner un large public à la protection de l’environnement et du vivant, dans un esprit de solidarité et de promotion de la culture. Pour cela, le public retrouvera une offre riche et variée d’exposants, mais également d’animations et de services. EUR.

avenue de la Foire aux Vins

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est contact@ecobio.alsace

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 10:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00



L’événement Foire éco-bio d’Alsace Colmar a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de tourisme de Colmar