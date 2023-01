Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère, 14 avril 2023, Romans-sur-Isère . Foire du Dauphiné Place Jean Jaurès et Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

2023-04-14 – 2023-04-20 Romans-sur-Isère

Drôme EUR La Foire du Dauphiné revient au printemps 2023 et en centre ville de Romans !

La nouvelle équipe dirigeante et la ville ne voulaient pas attendre encore deux ans avant de retrouver “ce poumon économique” et convivial dans la ville. romans@foire-dauphine.com +33 4 75 02 00 06 http://www.foire-dauphine.com/ Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Place Jean Jaurès et Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme Ville Romans-sur-Isère lieuville Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 2023-04-14 was last modified: by Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 14 avril 2023 Drôme Place Jean Jaurès et Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme