Foire de Printemps Vatan, samedi 20 avril 2024.

Foire de Printemps Vatan Indre

Venez profitez de la Foire de Printemps à Vatan le week-end du 20-21 avril 2024.

Au programme fête foraine le samedi et le dimanche, Place de la République.

Brocante (organisée par Vatan en Fête) uniquement le samedi, sans réservation, installation à partir de 6h et ouvert au public à 8h (Rue Grande et Avenue de la Libération).

Conférence de Romain Guignard Association « Il était où le village primitif d’Aize » (samedi à 15h30 à la Mairie). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-21

Place de la République

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire

L’événement Foire de Printemps Vatan a été mis à jour le 2024-04-08 par OT Champs d’Amour