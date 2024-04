FOIRE DE PRINTEMPS Commercy, dimanche 14 avril 2024.

FOIRE DE PRINTEMPS Commercy Meuse

Dimanche

COMMERCY FAIT SA FOIRE

Dimanche 14 avril 2024, de 9h à 18h

Plus de 70 exposants et des animations vous attendent avenue Stanislas.

La foire de Printemps c’est la sortie shopping pour faire de bonnes affaires et découvrir des nouveautés à prix foire le tout, dans une ambiance festive et conviviale, notamment grâce aux animations pour toute la famille installées cour du château Stanislas.

La nouveauté de cette année manèges et attractions !

Lors de la foire de printemps 2024, la Ville de Commercy, vous propose cette année de partir à la découverte de plusieurs manèges et d’attractions.

Dans la cour du Château seront présents, un manège pour les enfants, une pêche aux canards, un jeu de pinces, un stand de tir, un stand de confiserie et un stand de churros pour le plus grand plaisir des petits et grands.

Ils seront présents le samedi 13 avril de 14h à 19h, mais également le dimanche 14 avril de 9h à 18h, le temps de la foire.

Toutes les informations sur Commercy.fr rubrique événementTout public

0 EUR.

Début : 2024-04-14 09:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Avenue Stanislas

Commercy 55200 Meuse Grand Est

