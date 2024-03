Foire de printemps artisanale Salle des fêtes et parking mairie Gageac-et-Rouillac, samedi 25 mai 2024.

Le comité des loisirs de Gageac et Rouillac organise une foire de Printemps et Artisanale, les 25 et 26 mai à partir de 9 h30, au niveau de la salle des fêtes et du parking de la Mairie.

Plus de 30 exposants locaux attendus.

Plus de 30 exposants locaux attendus (Agriculture- Créations Artisanales ; Fait main Plantes Fleurs Loisirs Aménagement extérieur BTP …)

Samedi 25 mai nocturne jusqu’à 23h !

Buvette Restauration sur place.

Entrée gratuite .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 09:30:00

fin : 2024-05-26

Salle des fêtes et parking mairie Le bourg

Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

