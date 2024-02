FOIRE DE LA MADELEINE Barre-des-Cévennes, vendredi 22 juillet 2022.

FOIRE DE LA MADELEINE Barre-des-Cévennes Lozère

Fidèle à une tradition multiséculaire, qui fit en son temps sa renommée et sa richesse, le village de de Barre des Cévennes est heureux de vous accueillir cette année encore à l’occasion de son emblématique foire de la Madeleine .

Au programme, …

Au programme, vide-greniers, marché d’artisans et producteurs, animation musicale, jeux et maquillage pour enfants, contes, concert et restauration. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2022-07-22

fin : 2022-07-22

Village

Barre-des-Cévennes 48400 Lozère Occitanie lesamisdelafoiredelamadeleine@gmail.com

