Foire Commerciale de Sedan Sedan Ardennes

Plus vieille foire de la région, la Foire de Sedan est aussi la plus populaire et la plus conviviale ! Comme depuis sa création, tout le cœur de la ville est occupé par plus de 600 camelots qui attirent plus de 250.000 visiteurs en 6 jours. Une vraie référence, la foire de Sedan est ainsi la plus grande foire de rue du Nord Est de la France. Elle comporte aussi une foire exposition située Place d’Alsace Lorraine sur 12000 m² de stands avec Artisanat, Gastronomie, Terroir, Habitat, Électroménager, Loisir, Bricolage, etc.. Et une foire Agricole et Forestière sur la verte prairie de Torcy qui traverse Sedan le long de la Meuse avec une ferme pédagogique tous les animaux de la ferme et des animations pour les petits et les grands.Renseignements UCIA Sedan 03 24 29 15 99

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-06

fin : 2024-09-11

Centre Ville

Sedan 08200 Ardennes Grand Est

