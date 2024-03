Foire aux dessins Librairie Livres anciens Gilles Barbero Arles, samedi 20 avril 2024.

Foire aux dessins Valérie Rouquette nous fait découvrir une collection d’œuvres originales anciennes et contemporaines rassemblées avec Gilles Barbero pendant plus de 30 ans. 20 avril – 18 mai Librairie Livres anciens Gilles Barbero

Début : 2024-04-20T10:30:00+02:00 – 2024-04-20T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T10:30:00+02:00 – 2024-05-18T19:00:00+02:00

Festival du dessin… Off !

Valérie Rouquette vous fait découvrir une collection d’œuvres originales anciennes et contemporaines rassemblées avec Gilles Barbero pendant plus de 30 ans.

Parmi ces trésors figurent des œuvres d’artistes régionaux : Auguste Chabaud, Léo Lelée, Étienne Lager ou encore Jean-Pierre Autheman dont les dessins humoristiques ont fait les bonnes pages de La Provence dans les années 90.

Devant la librairie, dans le centre ancien, une étonnante variété d’œuvres (caricatures, dessins originaux, gravures, affiches publicitaires ou tauromachiques) sera proposée à des prix accessibles.

Du 20 avril au 19 mai 2024,

vive le Festival du dessin… Off

Librairie Livres Anciens Gilles Barbero,

à l’angle des rues du Quatre-Septembre et de Saint-Julien.

Librairie Livres anciens Gilles Barbero Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dessin préparatoire de Léo Lelée, cliché P. Tetar