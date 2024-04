Foire aux Croûtes Brest, jeudi 9 mai 2024.

Foire aux Croûtes Brest Finistère

Cette année encore, environ 150 artistes (amateur·trice·s ou professionnel·le·s), principalement finistérien·ne·s,

mais pas seulement, exposeront leurs peintures et leurs sculptures sous deux chapiteaux, ainsi que dans les

cinquante stands installés à l’extérieur, sur la place Guérin ou dans les rues adjacentes.

Retrouvez des concerts pour les petit·e·s et les grand·e·s, des spectacles de rue, des animations pour enfants, une buvette, un bar à huîtres et un espace de restauration.

Retrouvez le programme complet sur le site de l’évènement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09

fin : 2024-05-11

Place Guérin

Brest 29200 Finistère Bretagne

L’événement Foire aux Croûtes Brest a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole