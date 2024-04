Foes chante Goldman Saveurs et Harmonies La Broque, samedi 13 avril 2024.

Préparez-vous à une escapade mélodieuse et culinaire unique en son genre. « Foes chante Goldman » vous offre une immersion totale dans l’œuvre légendaire de Jean-Jacques Goldman, le tout agrémenté d’un dîner exquis.

L’aventure commence par un accueil pétillant avec un apéritif offert, suivi d’un plat principal raffiné un jambon en croûte, accompagné à perfection. Le final sucré ? Un dessert tout aussi impressionnant. Mais le véritable clou de la soirée, c’est Foes, dont la voix et l’interprétation recréent l’univers émotionnel et vibrant de Goldman. EUR.

Début : 2024-04-13 20:00:00

92 rue du Général de Gaulle

La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est

