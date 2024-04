" title="Focus au jardin sur Hildegarde von Bingen par les guides de l’abbaye Jardins de l’abbaye de Flaran Valence-sur-Baïse" alt="Focus au jardin sur Hildegarde von Bingen par les guides de l’abbaye Jardins de l’abbaye de Flaran Valence-sur-Baïse" />

Focus au jardin sur Hildegarde von Bingen par les guides de l’abbaye Jardins de l’abbaye de Flaran Valence-sur-Baïse, samedi 1 juin 2024.

Focus au jardin sur Hildegarde von Bingen par les guides de l'abbaye Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Jardins de l'abbaye de Flaran

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T15:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T15:00:00+02:00

Rendez-vous aux jardins avec Hildegarde de Bingen, (1098 -1179) moniale bénédictine allemande, femme d’exception du Moyen-Age.

Samedi et dimanche, portrait brossé par les guides de Flaran.

Dimanche, Hildegarde contée par la comédienne Nine de Montal (compagnie Gilles Bouillon).

Dimanche à 10h30 et 14h30 : Focus au jardin sur Hildegarde von Bingen par les guides de l’abbaye.

Jardins de l’abbaye de Flaran 32310 Valence-sur-Baïse Valence-sur-Baïse 32310 Gers Occitanie 05 31 00 45 75 http://www.abbayedeflaran.fr/ À l’abbaye de Flaran, à côté des bâtiments classés et des expositions, ce sont aussi 3 hectares de parc et jardins que vous pouvez découvrir, dans un environnement naturel préservé en bord de Baïse. Dans l’enceinte du site, le jardin monastique a été réaménagé au XVIIIe siècle en jardin d’agrément dit « à la française ». Depuis plusieurs années, une partie de celui-ci, à côté du pigeonnier, abrite un jardin d’inspiration médiévale. Évoquant l’ancien jardin des moines, il se compose de plusieurs parties. La plus importante constitue le jardin des simples ou herbularius qui abrite, dans des plessis de châtaigner, les plantes médicinales autrefois utilisées par les moines. En face de celle-ci, dans la zone potagère ou hortus, sont cultivés sur des plates-bandes des petits fruitiers, des plantes maraichères et de la vigne en échalas. La dernière partie est consacrée au verger ou viridarium.

Près du potager, une zone de prairie fauchée une fois par an permet de préserver la biodiversité du site qui accueille également ruches, hôtel à insectes et nichoirs. À proximité, le jardin école permet de développer des projets pédagogiques. Loin d’être figé, le jardin de l’abbaye de Flaran est aussi le lieu de nouveautés à découvrir !

À l’extérieur du site, un parc arboré est accessible toute l’année et donne accès au sentier de la Baïse. Aménagé par le Conseil Départemental du Gers, ce chemin piétonnier permet de relier d’un côté le port de Valence-sur-Baïse et de l’autre côté la base de loisirs de Gauge à Condom en passant par la double écluse de Graziac. Depuis d’Auch, N 124 puis D 930 et à la sortie de Valence-sur-Baïse, direction Cassaigne. Parking à proximité et animaux non admis.