Florilèges d’airs sacrés La Roque-d’Anthéron, samedi 1 juin 2024.

Entre virtuosité et émotions, avec l’ensemble instrumental Provence Verdon

Direction musicale Bernard Mauppin Pauline COURTIN

Soprano CHOEUR CARRYSSIMO

Direction Jean-Christophe Maurice

Programme

C. AVISON Concerto grosso N°5 introduction

W.A. MOZART Ave Verum, KV 618 choeur

Agnus Dei extrait de la Messe du Couronnement,

KV. 317 soprano

Laudate Dominum

extrait des Vêpres d’un confesseur KV339 339

soprano et choeur

Motet Exultate Jubilate, K 165, soprano

allegro, recitativo, andante, allegro

Lacrimosa extrait du Requiem KV 626 , choeur

C. GOUNOD Ave Verum choeur

Ave Maria soprano

C. SAINT-SAËNS Ave Verum choeur

G . FAURE Pie Jesu extrait du Requiem soprano

Cantique de Jean Racine choeur

F. SCHUBERT Tantum ergo en do D 460 soprano et choeur

G.F HAENDEL Laudate Dominum HWV 237 Gloria Patri

soprano, choeur et orchestre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 18:00:00

fin : 2024-06-01

Abbaye de Silvacane

La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

