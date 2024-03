Florent Impro Tour (finale) Espace culturel du Bois fleuri Lormont, vendredi 24 mai 2024.

Florent Impro Tour (finale) Spectacle proposé par le Cours Florent. Vendredi 24 mai, 18h00 Espace culturel du Bois fleuri Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T18:00:00+02:00 – 2024-05-24T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-24T18:00:00+02:00 – 2024-05-24T20:00:00+02:00

Le FIT (Florent Impro Tour) est l’événement d’improvisation des élèves du Cours Florent. Il a lieu tous les ans sur chaque campus. C’est une rencontre qui voit s’affronter des équipes sur des thèmes imposés avec ou sans contraintes pour explorer toutes les possibilités qu’offre l’improvisation. C’est avant tout un événement festif où règne la bienveillance.

Lors de cette soirée, les 4 équipes finalistes s’affronteront sous le regard d’un jury composé de professionnels du spectacle vivant.

+d’infos : www.coursflorent.fr

Réservations

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 77 07 30 http://www.lormont.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/florent-impro-tour-fit-2024-finale »}] [{« link »: « http://www.coursflorent.fr »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1120, « description »: « La finale du FIT 2024 du Cours Florent Bordeaux se tiendra le samedi 24 mai u00e0 partir de 18h u00e0 l’espace culturel du Bois Fleuri u00e0 Lormont, alors tenez-vous pru00eat ! Le FIT (Florent Impro Tour) est l’u00e9vu00e9nement d’improvisation des u00e9lu00e8ves du Cours Florent. Il a lieu tous les ans sur chaque campus Cours Florent. C’est une rencontre qui voit s’affronter des u00e9quipes sur des thu00e8mes imposu00e9s avec ou sans contraintes pour explorer toutes les possibilitu00e9s qu’offre l’improvisation. C’est avant tout un u00e9vu00e9nement festif ou00f9 ru00e8gne la bienveillance. Lors de la finale du 24 mai, les 4 u00e9quipes finalistes s’affronteront sous le regard d’un jury composu00e9 de professionnels du spectacle vivant. Evu00e8nement gratuit ouvert u00e0 toutes et tous sur ru00e9servation. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Florent Impro Tour – FIT 2024 – Finale », « thumbnail_url »: « https://gallery.weezevent.com/147921/sites/newFile_76fAn0V.png », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/florent-impro-tour-fit-2024-finale », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1584}, « link »: « https://my.weezevent.com/florent-impro-tour-fit-2024-finale »}] L’Espace culturel dispose d’une confortable salle de spectacle de 240 places. Il est essentiellement dédié au spectacle vivant : théâtre, danse et musique mais aussi rencontres, conférences et stages artistiques. Centre de programmation, l’Espace culturel propose également de nombreux spectacles hors-les-murs : dans d’autres structures municipales, sur les places publiques et jusque chez l’habitant.

L’Espace culturel abrite également les activités de l’Ecole municipale de musique danse théâtre (EMMDT) qui est un lieu majeur d’éducation artistique et d’expression individuelle ou collective. Tout au long de l’année, des artistes professionnels y animent des cours et des ateliers. Tram A – Arrêt Mairie de Lormont ou Bois fleuri

Improvisation Cours Florent

Cours Florent