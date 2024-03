Flore Loened “Découverte des algues de l’estran” Plougasnou, jeudi 25 avril 2024.

C’est quoi une algue? Est-ce que ça se mange ? Peut-on les récolter et si oui, comment? Pourtant énormément utilisées par nos ancêtres bretons, les algues ne se retrouvent plus trop dans nos assiettes. Peu d’entre nous savent encore les reconnaître et les utiliser… Alors, embarquez pour une découverte haute en couleur et en saveur des algues de notre beau littoral! Apprenez à les différencier et initiez vous à la cuisine aux algues!

– Prévoir baskets (les bottes glissent dans les algues), ciseaux et récipient pour les algues

– Tout public

– Durée 3h00, cueillette puis cuisine des algues

– Sur réservation uniquement et si la météo le permet.

– Possibilité de ne faire que la découverte et la cueillette ou les 2 (atelier découverte et cueillette ainsi qu’atelier cuisine)

Consultez le site pour des ateliers, sorties privées ou évènements ponctuels. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 13:00:00

fin : 2024-04-25 16:00:00

Parking camping de Primel

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne contact@floreloened.com

