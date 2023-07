ZINZIN ULTRA TRAIL EN PARC NATIONAL DES CEVENNES Florac Trois Rivières, 29 juin 2024, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Zut, les 1 et 2 Juillet 2023, je n’ai pas piscine, J’ai le Zinzin Ultra-Trail en Parc National des Cévennes.

Avec la team Zinzin, nous sommes trop contents de vous présenter la deuxième édition de ce Zut au départ de Florac en Lozère.

Grâce à notre….

2024-06-29 fin : 2024-06-30 . EUR.

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



Damn, on July 1 and 2, 2023, I don?t have a swimming pool, I have the Zinzin Ultra-Trail in the Cévennes National Park.

The Zinzin team and I are delighted to present the second edition of this Zut, starting in Florac, Lozère.

Thanks to our…

Dispara, los días 1 y 2 de julio de 2023, no tengo piscina, tengo el Ultra-Trail de Zinzin en el Parque Nacional de las Cevenas.

El equipo de Zinzin y yo estamos encantados de presentarles la segunda edición de esta Zut, con salida en Florac, en Lozère.

Gracias a nuestro…

Mist, am 1. und 2. Juli 2023 habe ich keinen Pool, ich habe den Zinzin Ultra-Trail im Nationalpark der Cevennen.

Das Zinzin-Team und ich freuen uns sehr, Ihnen die zweite Ausgabe des Zut mit Start in Florac in der Lozère präsentieren zu können.

Dank unserer…

