Fleurs d’encre Lorris, dimanche 26 mai 2024.

Fleurs d’encre Lorris Loiret

Fleurs d’encre

DANSE ET POÉSIE

Performance danse et poésie

Fleurs d’Encre est un duo féminin qui remet en lumière les écrits des poétesses japonaises de l’an 900 à 1945 Izumi Shikibu, Chiyo-ni, Tagam Kikusha, Akiko Yosano, Misuzu Kaneko et Takako Hashimoto. En créant un univers teinté de minimalisme, d’élégance et de raffinement, les poésies seront accompagnées de chant et de danse sur une bande son de bruitages d’éléments naturels (vent, pluie, orage..). En lisant les oeuvres de poétesses japonaises, Anne Perbal a immédiatement perçu une correspondance avec son univers artistique le minimalisme de la forme et la production d’images étranges et poétiques qu’elle induit. Anne se sent proche de cette façon de s’exprimer .La compagnie Les Yeux Grands Fermés est une compagnie de danse contemporaine…13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 16:00:00

fin : 2024-05-26

29 Grande Rue

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire claudine.hommey@comcomcfg.fr

L’événement Fleurs d’encre Lorris a été mis à jour le 2024-02-09 par OT GATINAIS SUD