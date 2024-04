Fleurs de Jazz en Villages Ciné-concert avec Présents d’émois Le Cinéma Le select Saint-Honoré-les-Bains, samedi 1 juin 2024.

Fleurs de Jazz en Villages Ciné-concert avec Présents d’émois Le Cinéma Le select Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Cette création ciné-concert entre dans la programmation 2024 des concerts en villages de Fleurs de Jazz

C’est la fusion de 3 musiciens qui vous embarqueront dans un voyage musical sans autre destination que son chemin au présent, dans cette création Ciné- concert à découvrir.

Ce trio piano–contrebasse–batterie nourri d’influences multiples pour une musique mêlée de compositions et d’improvisations…

…Peut-être jazz, électro, pop, mais au delà de tout code à travers son message, juste un présent d’émotions à partager…

Comme essentiel, sa source d’inspiration des plus organiques, de carrefours d’intimités, de mystères, de magie, d’imaginaire… et surtout de vos imaginaires… ou tout simplement des choses de la vie racontée en musique…

Juste l’émoi… Alors, venez vous présenter !!!

Franck Grière clavier, Alain Moine contrebasse, Didier Brunet batterie

Plus d’infos sur www.larochemillayjazzfestival.fr ou 06 19 12 25 06

Une billetterie en ligne (https://larochemillayjazzfestival.fr) ou sur place dans la limite des places disponibles 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 20:45:00

fin : 2024-06-01 22:00:00

Le Cinéma Le select 18 Rue Henri Renaud

Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Fleurs de Jazz en Villages Ciné-concert avec Présents d’émois Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2024-04-05 par COORDINATION NIEVRE