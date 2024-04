Fleuris ton Pôle Culturel Courtenay, mardi 2 avril 2024.

Fleuris ton Pôle Culturel et plante des graines de fleurs ou de légumes !

À partir du 2 avril 2024, viens chercher 3 graines au choix de fleurs ou de légumes et fais-les pousser chez toi …

Tu pourras ensuite planter tes plantes dans le patio de ton Pôle !

Plantations possibles jusqu’au 17 mai 2024 .

Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire accueilpca@courtenay45.com

L’événement Fleuris ton Pôle Culturel Courtenay a été mis à jour le 2024-03-30 par OT 3CBO