« Fleur et Objet » à Schoppenwihr La beauté, le romantisme et la qualité seront au rendez-vous 1 et 2 juin Parc de Schoppenwihr 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T21:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Venez découvrir le magnifique Parc de Schoppenwihr et découvrir les animations suivantes:

– Une fête des plantes d’été, axée sur le potager, les aromatiques, les roses, les succulentes, les graines, les livres et la déco de jardin.

– Une exposition-vente d’artisanat et d’objets pour la maison, la terrasse et les activités spécifiques de la vie à la campagne.

et, enfin, un volet gastronomique avec trois « Stammtish » animé par trois restaurants/traiteurs et des stands de produits gourmands d’exception.

Nocturne le samedi jusqu’à 21h.

Parc de Schoppenwihr Domaine de Schoppenwihr, Bennwihr, Haut-Rhin, Grand Est Bennwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est http://www.schoppenwihr.com Grand parc à l’anglaise, ravagé pendant la libération de Colmar, Schoppenwihr est devenu le rendez-vous des amoureux de grands arbres. Ces spécimens spectaculaires de taille, d’essence, et de beauté, mettent en valeur un paysage romantique bien composé qui devient d’autant plus vivant qu’il n’y a plus de château pour lui voler la place. Payant. Animaux interdits.

