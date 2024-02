Fleur Cozic : « Ici et ailleurs » – expo de peinture Salle Anne de Bretagne, Pleyber-Christ, dimanche 5 mai 2024.

Fleur Cozic : « Ici et ailleurs » – expo de peinture Salle Anne de Bretagne, Pleyber-Christ 5 mai – 1 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-05 14:00

Fin : 2024-06-01 18:00

Tout se joue dans les œuvres de Fleur Cozic, c’est un instant ultime, qui peut être violent, et pourtant d’un calme olympien. C’est abîmé, on imagine des rochers érodés, des océans à l’écume vorace… 5 mai – 1 juin 1

https://www.expositions-pleyberchrist.fr/

Tout se joue dans les œuvres de Fleur Cozic, c’est un instant ultime, qui peut être violent, et pourtant d’un calme olympien. C’est abîmé, on imagine des rochers érodés, des océans à l’écume vorace et si salée qu’elle pourrait pétrifier des kilomètres de côtes, des bois obscurcis par des arbres centenaires et des branches ensorcelées où les tempêtes s’enchaînent. C’est griffé, et pointu. Dans tous ces coups, de brosses, de pinceaux, de couteaux, on sent la précision de la pensée qui opère. Une agilité de la touche, et la sureté du détail.(…)

« La Bretagne » y est vue comme une montagne, on en retient la persistance des bleus et des verts, le vent frais, les ondes pures. L’aura cristalline, l’immensité à 360°. Crêtes de vagues ou de monts, la mousse blanche déferle ou se fige, banquise. Fleur Cozic sait capturer un instant. Comme une proie. Puis l’expulse. C’est parfois sombre.(…)

Jeu des éléments, et des saisons… Pour aboutir à une œuvre, Fleur Cozic recherche, perpétuellement, ce qui pourrait les incarner. Comment rendre ce vert émeraude si cher à sa région natale, comment exprimer le feu d’une terre rouge, livrer le fonds d’un volcan, raconter l’immensité et le poids d’un fond marin, emmener le corps dans des endroits bouillants ou glacés. Tout l’enjeu de la quête artistique. Son obsession. L’incarnation de la vision.(…)

Caroline Boudehen

Salle Anne de Bretagne, Square Anne de Bretagne – Pleyber-Christ Pleyber-Christ 29410 Finistère