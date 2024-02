FLAVIA COELHO Gignac, samedi 27 avril 2024.

FLAVIA COELHO Gignac Hérault

Flavia Coelho a parcouru tous les chemins du monde, depuis les morros de Rio de Janeiro aux rues pavées de Paris. A chacune de ses tournées, cette Carioca dans l’âme, ramène avec elle sons et couleurs qui influencent sa musique mix pop, samba, reggae, forro, bossa et hip hop …

Flavia Coelho a parcouru tous les chemins du monde, depuis les morros de Rio de Janeiro aux rues pavées de Paris. A chacune de ses tournées, cette Carioca dans l’âme, ramène avec elle sons et couleurs qui influencent sa musique mix pop, samba, reggae, forro, bossa et hip hop …

Après 4 albums et de nombreuses collaborations avec des artistes tels qu’Ibrahim Maalouf, Tété, Gaël Faye, Synapson, l’artiste est plus inspirée que jamais, prête à vous faire danser corps et âme au Sonambule ! Suivi d’un Dj set au Club du Sonambule pour finir en beauté la soirée.

Bar et food truck ouvert dès 18h30 EUR.

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:00:00

fin : 2024-04-27



L’événement FLAVIA COELHO Gignac a été mis à jour le 2024-01-31 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT