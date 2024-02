Flânerie Troyes la Magnifique Troyes, samedi 20 avril 2024.

Visitez un patrimoine exceptionnel et authentique avec les maisons à pans de bois du XVIe remarquablement restaurées, les ruelles d’esprit médiéval dont la typique ruelle des chats, la cour du Mortier d’Or, les jardins médiévaux des Innocents et Juvenal des Ursins et les trésors de l’église Sainte-Madeleine (XIIe-XVIème S).



Réservation en ligne disponible (places limitées) Eur.

Début : 2024-04-20 14:30:00

fin : 2024-04-20

Troyes La Champagne Tourisme

Troyes 10000 Aube Grand Est

