Fishbach Dijon, 24 novembre 2022, Dijon.

Fishbach La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon

2022-11-24 20:30:00 – 2022-11-24 La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad

Dijon Côte-d’Or

EUR 5.5 26 Fishbach (FR)

Fishbach est toujours cette musicienne qui marqua les Victoires de la musique en 2018, cette autrice-compositrice qui tourna dans toute la France avec son premier album “À ta merci” et cette actrice qui, en 2019, incarna Anaïs aux côtés de Romain Duris dans la série Vernon Subutex. Mais elle est aussi devenue tout autre chose.

Créature insaisissable, elle nous entraîne dans la forêt de son nouveau disque “Avec les yeux” — composé loin de la ville, dans les Ardennes, sa terre natale, qu’elle a décidé de re-trouver après avoir quitté la capitale. C’est une forêt hallucinée, pleine d’une lumière nouvelle. Une forêt où l’on se promène les yeux grands ouverts. On y croise, ici, la bizarrerie de Kate Bush ou l’audace de l’australien Kirin J Callinan ; là, la sensualité androgyne de Scorpions et tiens, cachée sous un arbre, une classe à la Marlène Dietrich.

Du jeu, une intensité certaine, des outrages.

https://www.lavapeur.com/programme/fishbach-241122

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon

