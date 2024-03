Finales de la Semaine Greentech by Arts et Métiers Centre de Congrès d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence, jeudi 18 avril 2024.

Participez à la finale internationale du hackathon « Invent for the planet », aux pitchs finaux des start-ups du « Sprint for Impact » et à la conférence donnée par Mathieu Flamini, ancien footballeur international.

L’urgence climatique et les attentes sociétales nécessitent des changements rapides en matière de technologies et de façons de faire. Arts et Métiers entend y contribuer en formant des ingénieurs-citoyens, leaders des industries de demain, dont la responsabilité est de concevoir et de mettre en œuvre des innovations technologiques et organisationnelles impactantes, indispensables à ces transitions énergétiques environnementales et sociétales. .

Début : 2024-04-18 13:30:00

fin : 2024-04-18 20:00:00

Centre de Congrès d’Aix-en-Provence 14 Boulevard Carnot

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cecile.pecheur@ensam.eu

