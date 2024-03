FINALE DES ANNEAUX DE LA CONNAISSANCE Thionville, samedi 25 mai 2024.

Assistez à la grande finale de cet affrontement culturel qui oppose les collèges et lycées thionvillois. Les anneaux de la connaissance visent à promouvoir la culture générale, la réflexion, et le travail d’équipe par le biais de questions et défis intellectuels et à promouvoir les valeurs olympiques. Venez encourager les jeunes thionvillois !

En partenariat avec le Laboratoire des Sciences humaines du Lycée Rosa Parks et l’association Unity of youth.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 18:00:00

fin : 2024-05-25 20:00:00

1 place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est puzzle@mairie-thionville.fr

