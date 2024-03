Finale – Décroche Le Son Metronum Toulouse, mercredi 29 mai 2024.

Finale – Décroche Le Son Concert / Tremplin musical Mercredi 29 mai, 20h30 Metronum Pas de prévente en ligne, billetterie gratuite sur place uniquement, dans la limite des places disponibles.

Décroche le Son ! est un tremplin musical destiné aux groupes et artistes amateurs de 16 à 25 ans jouant tout style. L’objectif de ce tremplin est d’accompagner les jeunes artistes et de favoriser l’émergence de talents locaux présentant un répertoire original. Ouvertes au public, les soirées de sélections permettent la rencontre entre amateurs et professionnels.

Soirées de sélections

Lun. 22 avr. – 20h · RENAN

Fascine (rap)

Hominguest (rap, chanson)

Jead (électro, techno)

Zoé (pop)

Jeu. 25 avr. – 20h · ALBAN-MINVILLE

Julien Perry (pop, synth wave, indie rock)

Le Toon (indie pop/rock)

Small thoughts (électro)

SØREN (pop/rock)

Sam. 27 avr. – 20h · SOUPETARD

Alisama (trip hop, électro-acoustique)

Alber Maze (R&B, hip-hop, neo soul)

Khenoa (pop alternatif)

Olia & Jake (pop vintage, électro)

Mar. 30 avr. – 20h · LA BRIQUE ROUGE

Frantic Forms (garage rock français)

Insipide Vødka (rock pop alternatif français)

L.I (rap)

MIST (rock, rap, électro)

Jeu. 2 mai – 20h · BONNEFOY

Diégo Spé (rap, pop)

Heyma (pop)

Lenny Marsouin (pop, électro)

Melidja (chanson française)

Finale

Mer. 29 mai – 20h30 · METRONUM

Pour la finale, pas de prévente en ligne, billetterie gratuite sur place uniquement, dans la limite des places disponibles.

ACCESSIBILITE

Des gilets vibrants sont mis à disposition des personnes sourdes ou malentendantes, sur réservation : decrocheleson@mairie-toulouse.fr

L’animation de la finale sera traduite en langue des signes française.

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France

Des gilets vibrants sont mis à disposition des personnes sourdes ou malentendantes, sur réservation : decrocheleson@mairie-toulouse.fr

L'animation de la finale sera traduite en langue des signes française.

DLS2024

Dessin : Piérick / Graphisme : Teddy Bélier