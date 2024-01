FILMARcito: Agua Bibliothèque de la Cité Genève, dimanche 28 avril 2024.

FILMARcito: Agua FILMARcito: Agua // dimanche 28 avril à 14h00 // bibliothèque de la Cité // dès 5 ans Dimanche 28 avril, 14h00 Bibliothèque de la Cité 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-28T14:00:00+02:00 – 2024-04-28T14:45:00+02:00

Fin : 2024-04-28T14:00:00+02:00 – 2024-04-28T14:45:00+02:00

Fondé en 1999 et basé à Genève, le Festival FILMAR en América Latina soutient le cinéma indépendant et les cinéastes d’Amérique latine.

Sa programmation reflète la richesse, la diversité et les mémoires du continent latino-américain.

FILMAR en América Latina s’attache aussi à son jeune public.

Un dimanche par mois, FILMARcito est l’invité de la bibliothèque de la Cité et propose aux cinéphiles en herbe de découvrir des séries de courts-métrages

Des courts métrages Agua

Sans eau la vie n’existerait pas. Il faut en prendre soin, l’utiliser correctement et l’apprécier à sa juste valeur. Ces courts-métrages nous sensibilisent à l’importance de l’eau sous tous ses aspects.

en partenariat avec le festival Filmar en America Latina

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

DR