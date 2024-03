Film Scandaleusement vôtre VOST Orbey, vendredi 5 avril 2024.

Tiré de faits réels en 1920 à Littlehampton. Lorsque Rose commence à recevoir des lettres injurieuses, tout et tous accusent sa voisine. Mais est-elle la coupable?

Synopsis Littlehampton, 1920. Lorsque Edith Swan commence à recevoir des lettres anonymes truffées d’injures, Rose Gooding, sa voisine irlandaise à l’esprit libre et au langage fleuri, est rapidement accusée des crimes. Toute la petite ville, concernée par cette affaire, s’en mêle. L’officière de police Gladys Moss, rapidement suivie par les femmes de la ville, mène alors sa propre enquête elles soupçonnent que quelque chose cloche et que Rose pourrait ne pas être la véritable coupable, victime des mœurs abusives de son époque…

En VOST anglais EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05 22:15:00

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est contact@cinemaorbey.fr

