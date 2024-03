Figures et représentations du corps extrême dans l’Italie fasciste Musée Courbet Ornans, vendredi 11 octobre 2024.

Conférence avec Sara Vitacca, maîtresse de conférences en histoire de l’art, Université de Franche-Comté Centre Lucien Febvre

Autour de l’exposition COLOSSES. Lutteurs, culturistes et costauds dans les arts

Dans l’Italie fasciste, le projet de régénérer le corps des Italiens s’appuie amplement sur la dimension artistique et visuelle. Une immersion dans les arts, le cinéma et la culture populaire de l’époque permettra de réfléchir à la nature politique, outre qu’esthétique, des représentations du corps et de la virilité dans l’Italie du ventennio.

