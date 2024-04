FierS à cheval ! Musée départemental Arles antique Arles, samedi 18 mai 2024.

FierS à cheval ! Au commencement, de curieux personnages précieux et excentriques viennent à notre rencontre et tout à coup, notre univers bascule dans le merveilleux : des êtres hors du commun nous emportent dans un… Samedi 18 mai, 22h30 Musée départemental Arles antique Sans réservation

Au commencement, de curieux personnages précieux et excentriques viennent à notre rencontre et tout à coup, notre univers bascule dans le merveilleux : des êtres hors du commun nous emportent dans une cavalcade magique, étincelante et musicale. Un homme tendre, à la fois conteur et joueur, les rejoint et les entraîne dans un enchaînement de tableaux chorégraphiés.

Par la compagnie Quidam

Musée départemental Arles antique Avenue 1ere division de la France libre – Avenue Jean Monnet, 13635, Arles Arles 13635 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/

© M. Van Canneyt