Fête Mondiale du Jeu Place de Leun Feytiat, samedi 25 mai 2024.

Fête Mondiale du Jeu Place de Leun Feytiat Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-25 18:00:00

De 14h à 18h.

La Fête Mondiale du Jeu est de retour ! Pour vous jouer un joli tour ! Nous vous invitons à venir jouer en famille salle du Pastel. Un large choix de jeux et jouets, un espace pour les tout-petits, des jeux de société, vous attendront ! Et surtout un ludothécaire passionné et passionnant pour vous accompagner dans vos découvertes !

Renseignements auprès de l’Espace Georges Brassens.

Place de Leun Espace Culturel Georges Brassens

Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



