**// L’ACADÉMIE DES MUTANTES //** **Performance et activation de collection de vêtements « Slowly but Surely Take Up Space » par Feyfey Worldwide** L’artiste et créatrice Feyfey Worldwide a conçu la collection de vêtement _Slowly but Surely Take Up Space_ (prendre de l’espace, doucement mais sûrement) comme un repoussoir des normes sociétales qui dictent ce que les femmes doivent porter. Réalisés à partir de vêtements discrets et banals, les habits gonflent pour prendre des formes imposantes et curieuses. Il s’agit pour Feyfey Worldwide de raconter des histoires par le vêtement. (En collaboration avec les étudiant·e·s de l’EBABX) ____________________ Deux représentations (durée 30min) : * vendredi 20 mai, 20h * samedi 21 mai, 20h Les performances se dérouleront dans les galeries du rez-de-chausée. Gratuit, réservation conseillée. ____________________ Contact et réservation : [[http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation](http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation)](http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation) 05 56 00 81 50 ____________________ Pour découvrir toute la programmation de L’Académie des Mutantes, rendez-vous sur [capc-bordeaux.fr](http://www.capc-bordeaux.fr/actuellement) !

