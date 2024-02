Feux de la Saint Jean Foirail Saint-Martin-de-Crau, dimanche 23 juin 2024.

Feux de la Saint Jean Foirail Saint-Martin-de-Crau

Sautons au dessus du feu en l’honneur de Saint JeanEnfants

La fête chrétienne des Feux de la Saint-Jean a remplacé les cérémonies antiques du solstice d’été, pendant lesquelles les feux étaient allumés dans un but purificateur.

De nos jours, cette fête est devenue un grand rassemblement. On n’allume plus le feu pour solliciter les dieux ou pour formuler des voeux, mais tout simplement pour le plaisir de se retrouver et de s’amuser.



Pour la célébrer dans les règles de l’art, le groupe folklorique Li Coudelet Dansaire a adhéré à la Maintenance, l’association qui s’occupe du parcours de la flamme depuis le Mont Canigou.



Pour ce qui est des festivités, la soirée débute par une procession aux flambeaux entre la Mairie et le Foirail, et se poursuit avec un baléti (bal provençal). Dès les premières danses, un énorme fagot de bois est enflammé. Il se compose de différentes essences et est entouré d’un ruban aux couleurs de la commune.



Des petites bûchettes sont également mises en vente pour permettre aux spectateurs d’y apposer leurs propres voeux, avant de les lancer dans les flammes. Durant quelques minutes, les petits fagots résistent aux flammes avant de s’embraser dans un tourbillon d’étincelles. Enfin, vient le temps de sauter les feux pour exaucer ses voeux !



Selon la tradition, pour les jeunes amoureux souhaitant se marier dans l’année, ce saut sera un gage de fertilité et de bonheur… .

