Feu de la Saint Jean Théâtre de Nature, rue Trinière Allauch, dimanche 23 juin 2024.

Le feu allumé la veille au soir de la Saint-Jean est une occasion de se réunir, de chanter, de danser, et de sauter au-dessus des flammes.

L’arrivée du solstice d’été à la saint Jean représente le renouveau dans la nature et dans les champs, le feu est l’élément le plus important de cette fête.

Le bûcher est dressé avec des espèces qui brûlent de façon spectaculaire comme les résineux ou le genévrier qui dégagent des fumées odorantes.

Les cendres du feu de la Saint-Jean reparties dans les champs préservent les récoltes de la foudre et des orages. Et pour les amoureux, le fait de sauter par-dessus le feu garantit un amour qui dure toute l’année.

Venez vous joindre au défilé de la flamme au départ du rond-point Saint Roch jusqu’au théâtre de nature où aura lieu l’embrasement du feu de la Saint-Jean. .

