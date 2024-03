Feu d’artifice et concert Beaulieu-lès-Loches, samedi 21 septembre 2024.

Feu d’artifice et concert Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Pour la clôture de la saison estivale et pour fêter ses 10 ans, la guinguette organise un feu d’artifice et une soirée dansante lors du dernier concert sélectionné par le public au cours de la saison.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 22:00:00

fin : 2024-09-21

Impasse Sainte-Anne

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@guinguette-lesjavanaises.com

