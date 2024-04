Fêtes vos jeux Salle Bauffremont Sennecey-le-Grand, samedi 13 avril 2024.

Fêtes vos jeux Salle Bauffremont Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Ça y est c’est le retour de notre Fête du jeu ! Le 13 avril 2024 à la salle Bauffremont.

Entrée et accès aux jeux gratuits !

Dès 14h, retrouvez un espace dédié aux jeux de cartes, de dés et de plateaux.

Nos bénévoles seront disponibles pour vous expliquer les règles !

Si le temps le permet, vous pourrez jouer à des jeux d’extérieurs que nous prêtent les copains de Teamiganation.

Parallèlement, se tiendra dans l’après-midi, une MURDER PARTY

Incarnez un suspect dans une sordide affaire de meurtre.

Votre but ? Se déculpabiliser et trouver le véritable coupable. Mais attention, l’un d’entre vous cache peut-être un secret.

Pour finir, une initiation aux jeux de rôles est programmée à 20h.

Réservez vite votre place sur l’une de nos deux tables qui vous embarqueront dans des univers bien différents.

Jusqu’à 19h espace buvette et restauration, afin de reprendre des forces pour cette journée qui se terminera à 22h. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13 22:00:00

Salle Bauffremont Place de l’Eglise

Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté graphiqueludique@gmail.com

