Fêtes locales de Gaillan-en-Médoc Gaillan-en-Médoc, vendredi 26 avril 2024.

L'Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le Comité des fêtes de Gaillan organise les fêtes locales de la commune. Au programme de ces 4 jours de festivités

– vendredi loto à 20h30

– samedi repas « les années stars » à 20h (sur réservation avant le 20 avril) et feu d’artifices

– samedi et dimanche vide-greniers (sur réservation pour les exposants) ; exposition de véhicules anciens et de prestige ; journée d’adoption d’animaux ; initiation au théâtre en matinée

– dimanche concours de belote à 9h ; marche pédestre (sur inscription)

– lundi canicross à 10h (sur réservation) et marché pour les animaux. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26

fin : 2024-05-01

Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdegaillan@gmail.com

