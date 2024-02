Fêtes du Sport adapté Bletterans, jeudi 13 juin 2024.

Fêtes du Sport adapté Bletterans Jura

Journée découverte multisports adaptés à destination des personnes en situation de handicap mental et psychique, organisée par la Fédération de Sport Adapté.

Inscriptions en équipe réservé aux structures et clubs accueillant des sections sport adapté.

Ateliers sportifs proposés par les associations locales et les partenaires de la Fédération Régionale de Sport Adapté.

Le thème sera les Jeux Olympiques et Paralympiques. Une exposition sera également présente sur cette thématique. .

Plaine de jeux et divers lieux sur la commune

Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté lea.massibot@sportadapte.fr

