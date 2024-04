Fêtes du quartier Hardy Quartier Hardy Soustons, vendredi 12 juillet 2024.

Fêtes du quartier Hardy Quartier Hardy Soustons Landes

Fête de quartier avec de nombreuses animations tout au long du week-end !

Vendredi concours de pétanque en doublette. Samedi ouverture officielle, repas champêtre et soirée bodega ! Dimanche Messe sous chapiteau et repas

Fête de quartier avec de nombreuses animations tout au long du week-end !

Vendredi concours de pétanque en doublette. Samedi ouverture officielle, repas champêtre et soirée bodega ! Dimanche Messe sous chapiteau et repas .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12

fin : 2024-07-14

Quartier Hardy Lieu dit » La Branère »

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine cmfhardy@gmail.com

L’événement Fêtes du quartier Hardy Soustons a été mis à jour le 2024-03-31 par OTI LAS