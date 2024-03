Fêtes de Saint-Savin Village Saint-Savin, jeudi 15 août 2024.

Fêtes de Saint-Savin Village Saint-Savin Hautes-Pyrénées

Jeudi 15 août Journée traditionnelle Apéro du comité Repas le soir proposition moules frites Groupe de musique la Naïade Bal jusqu’à 2h

Vendredi 16 août Journée plus tranquille et préparation pour l’inter-comités Repas le soir Toro avec le Groupe de musique la FAF Bal jusqu’à 2h

Samedi 17 août Jeux inter-comités (avec piscine géante) Repas le soir Fideüa / Paëlla Groupe de musique Human Toro de fuego

Dimanche 18 août PASSE RUE

Infos et réservations (tournoi et toro à la broche) par téléphone. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15

fin : 2024-08-18

Village SAINT-SAVIN

Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Fêtes de Saint-Savin Saint-Savin a été mis à jour le 2024-03-21 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65