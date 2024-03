Fêtes de Bayonne Bayonne, mercredi 10 juillet 2024.

Fêtes de Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques

La magie de ces cinq jours de liesse repose sur un certain art de (faire) la fête, sur des coutumes et des traditions qui rassemblent les festayres. Depuis l’ouverture jusqu’à la clôture, les principales animations diurnes et nocturnes sont organisées avec la volonté profonde de faire vivre les traditions bayonnaises.

Ainsi, d’année en année, le réveil du roi, les courses de vaches, le corso, le karrikaldi, les défilés et les rassemblements de chorales… sont les temps forts des Fêtes, autant de moments incontournables dont on est acteur autant que spectateur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10

fin : 2024-07-14

Divers lieux

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@visitbayonne.com

L’événement Fêtes de Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2024-02-28 par OT Bayonne