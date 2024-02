Fête Votive Place François Mitterrand, Avenue de la République Saint-Martin-de-Crau, vendredi 26 juillet 2024.

Fête Votive Place François Mitterrand, Avenue de la République Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

C’est la fête au village ! De nombreuses animations prendront place en centre-ville pour le plaisir des grands comme des petits. Manège, jeux taurins, orchestres, sardinade, aïoli….

Vendredi 26/7 Au boulodrome, grand prix des artisans, le soir apéritif musical, sardinade offerte et bal avec orchestre .



Samedi 27/7 Au boulodrome, grand prix des commerçants Concours de pêche gratuit au domaine du lac Abrivado Concours de tarot Course camarguaise Apéritif musical bandido- Bal avec orchestre



Dimanche 28/7 Suite du concours de boules Déjeuner au pré offert par la Municipalité Abrivado longue jusqu’au centre-ville depuis la route de Baussenq avec la manade Lescot Aïoli populaire avenue de la République Course aux As aux arènes Apéritif musical Bandido Bal avec orchestre

Lundi 29/7 Apéritif musical Bal avec orchestre Taureau Piscine

Mardi 30/07 et mercredi 2/8 suite et fin du concours de boules.



Les manèges et forains seront présents du vendredi au mardi soir. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26

fin : 2024-07-30

Place François Mitterrand, Avenue de la République Centre ville

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

