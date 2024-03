Fête votive de Bournazel Bournazel, mercredi 7 août 2024.

Fête votive de Bournazel Bournazel Aveyron

Organisé par le Comité des fêtes.

Programme 2024 à venir

Programme 2023

– Mercredi 09/08: randonnée dégustation

– Jeudi 10/08: marché gourmand nocturne animé par La Carriole

– Vendredi 11/08: apéro musical et repas basque a l’auberge du donjon.

Réservations: 05.65.64.45.80ou 06.92.93.36.30

– Samedi 12/08:

14h: concours de pétanque,

20h: apéro concerts avec La petite Sophie suivi par le groupe Smile,

23h: Grand bal en plein air animé par New Concept

– Dimanche 13/08:

8h: déjeuner steak/tripoux,

11h30: Cérémonie au monument aux morts,

11h à 22h: animation musicale par les bandas Pena del Sol et Banda Bono

14h: Forces Basques animée par l’association Gaia Elkartea. Ambiance Feria.

Epreuve de Scie de long et du Lever de Botte de paille

Démonstration de 2 bûcherons sportifs.

20h30: Grand repas campagnard

23h: Feu d’artifice et bal avec Malt 3 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07

fin : 2024-08-11

Bournazel 12390 Aveyron Occitanie

