Fête nationale Rothau, dimanche 14 juillet 2024.

Fête nationale Rothau Bas-Rhin

Dès 19h et durant toute la soirée buvette et petite restauration + repas (sur réservation avant le 30/06).

Organisée par 2 associations, l’Harmonie-Fanfare de Rothau et Rothau en fête. EUR.

Début : 2024-07-14 19:00:00

fin : 2024-07-14

Place du marché

Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est fanfarederothau@orange.fr

L’événement Fête nationale Rothau a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche