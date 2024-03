Fête nationale et feu d’artifice à Montsoreau Montsoreau, samedi 13 juillet 2024.

Fête nationale et feu d’artifice à Montsoreau Montsoreau Maine-et-Loire

Célébrez la Fête Nationale à Montsoreau, village faisant partis des plus beaux villages de France !

Au programme descente aux flambeaux et feu d’artifice. Plus d’informations à venir.

Organisé par le Comité des fêtes de Montsoreau, en collaboration avec la Mairie. .

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire

