Fête Médiévale Route de Génelard Saint-Bonnet-de-Joux, samedi 27 juillet 2024.

Fête Médiévale Route de Génelard Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire

Découvrez de magnifiques armures, des costumes, un campement médiéval et un spectacle unique ! Jeux pour enfants, joutes équestres du Griffon Rouge rythmant 2 journées sur le grand terre-plein du château, combats à pied mis en scène par la Guilde des Chimères. Et aussi cannoniers de Gallina Solaris, jongleurs de feu, du béhourd… Au campement alentour, ateliers-conférences de plein air, confection de costumes, de cotte de mailles. Découvrez aussi la superbe reconstitution de la Bataille de Chaumont de 1434 !

Déambulez parmi les échoppes des marchands et artisans de bouche du marché médiéval.

Réservez votre repas avec spectacle (acrobates, jongleurs, joutes…) le samedi soir à 19h .

Route de Génelard Les Ecuries de Chaumont en Charolais

Saint-Bonnet-de-Joux 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ot-charolles@legrandcharolais.fr

Début : 2024-07-27 11:00:00

fin : 2024-07-28 19:00:00



