Fête la Passem ! Salies-de-Béarn, vendredi 3 mai 2024.

Fête la Passem ! Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

En aban, on fête la PASSEM à Salies ! Au programme

de 15h à 16h30 initiation publique de danses traditionnelles avec les écoliers et les collégiens des sections bilingues de Salies.

à partir de 18h animation musicale et Cantèra emmenées par ceux que l’on ne présente plus les groupes d’ARRAYA, LO NAU et LES AMIS de GILBERT. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03

fin : 2024-05-03

Place du Bayaà

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ligamsligams@gmail.com

