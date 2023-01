Fête du vin et de la gastronomie Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin 0 EUR Après une année d’absence, la traditionnelle fête du vin et de la Gastronomie revient ! Au programme cette année !

– Dégustation de vins dans la salle du PARC

– Allée de la gastronomie où les restaurateurs locaux proposeront de succulents mets

– Buvette sous le chapiteau du Jardin de Ville



Bonne humeur, musique et convivialité complèteront ce rendez-vous des gourmands ! La Foire aux Vins de Ribeauvillé est la plus ancienne Foire aux Vins d’Alsace ! Tous les ans locaux, visiteurs et connaisseurs se donnent rendez-vous pour un week-end de festivités +33 3 89 73 87 65 Ribeauvillé

