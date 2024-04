Fête du vélo Parc forestier Rive-Gauche « La Piste » Viroflay, dimanche 26 mai 2024.

En famille, entre amis ou en solo, venez participer à la 5ème édition de la Fête du Vélo ! Dimanche 26 mai, 10h00 Parc forestier Rive-Gauche « La Piste » Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-26T10:00:00+02:00 – 2024-05-26T12:00:00+02:00

En famille, entre amis ou en solo, venez participer à la 5ème édition de la Fête du Vélo !

Des parcours accessibles à tous seront proposés : ils permettront de découvrir l’environnement et le riche patrimoine historique et culturel du territoire, mais aussi les aménagements cyclables disponibles dans notre agglo.

Le village d’arrivée est situé au siège de l’agglo à Versailles, où de nombreux ateliers et animations attendront le public de 11h à 18h, 6 avenue de Paris à Versailles.

La Fête du Vélo a pour objectif de développer la pratique du vélo et de promouvoir la mobilité douce.

Dimanche 26 mai. Départs entre 10h et 12h à La Piste (route du Pavé de Meudon). Deux parcours sont proposés : un familial pour tous, avec les plus jeunes et un « compétiteur » avec des parties plus techniques pour les ama-teurs de VTT et de nature.

Parc forestier Rive-Gauche « La Piste » 1 Av. de Vélizy, 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France